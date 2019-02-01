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Брянца оштрафовали на 60 тыс рублей за осот и карьер на сельхозучастке

Опубликовано Сегодня, 15:01

Сотрудники брянского Россельхознадзора провели проверку ранее выданных предписаний владельцу земли сельхозназначения в Карачевском районе.

Ревизоры выяснили, что на участке площадью 35, 5 гектаров растут сорняки и осот, кроме этого, имеется карьерная выемка на площади около 2,5 гектара. Хозяину земли ранее выдали предписание разработать проект рекультивации, однако такие требования мужчина не выполнил.

За повторное в течение года невыполнение предписаний на собственника завели административные дела по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ и направили в мировой суд.

В судебном участке № 35 Карачевского судебного района признали собственника виновным и оштрафовали на сумму 60 тысяч рублей.

Карачевский суд удовлетворил иск профильного управления и обязал мужчину разработать проект рекультивации и провести ее согласно проекту.

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