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На Почтовой в Брянске появился «ловец» пешеходов

Опубликовано Вчера, 16:13

В областном центре на улице Почтовой вечером да и днем, в случае снегопада, опасно ходить – около дома №108 появился «ловец» пешеходов.

Речь идет об открытом канализационном отверстии около дома №108. Уже несколько дней люк без крышки, и туда могут угодить прохожие.

«Улица Почтовая, 108. Осторожно! Люк без крышки, рядом с тропинкой», - поделился анонимный автор.

Брянцы посоветовали автору обратиться для решения проблемы в профильную службу.

«Люди, позвоните кому следует и сообщите про это недоразумение. Потемнеет, и мало ли что…», - прокомментировала Алеся Букур в одной из соцсетей.

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