В Брянске активисты ЛДПР отдали дань памяти погибшим воинам-афганцам
Со дня вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана 15 февраля 2019 года исполнилось 30 лет, в связи с такой датой в Брянске и во всех уголках области представители партии совершили ритуалы памяти.
В областном центре акцию провели у монумента воинам-интернационалистам около стен Дворца детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина; в Климово минуту молчания с возложением цветов - у Памятника всем воинам в самом центре поселка.
В Стародубском районе могила Александра Бабарыкова, который погиб во время афганских событий и был посмертно награжден за мужество и отвагу в бою орденом Красной Звезды, тоже собрала в этот день членов ЛДПР; они возложили цветы, почтив память усопшего. К слову, до этого события около монумента в течение недели была наведены порядок и чистота.
Местом ритуала в Дубровке стал открытый летом 2018 года памятник Воинской славы в честь участников локальных войн. Активисты почепского отделения ЛДПР 15 февраля в поселке Октябрьское не только возложили цветы на могилы погибших в Афганистане солдат, однако и привели в порядок захоронения тех героев, у которых уже не осталось родственников.
К знаменательной дате члены местной ячейки ЛДПР подготовили Монумент землякам, погибшим в горячих точках, и в Клетне. Здесь также навели чистоту - убрали снег, вывезли мусор. В день ритуала к подножию стены, где находятся мемориальные доски, были возложены живые гвоздики.
Как известно, в столице в Центральном аппарате ЛДПР Владимир Жириновский провел встречу с ветеранами-афганцами, поблагодарив их за героизм.
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