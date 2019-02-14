На Станке Димитрова в Брянске замечена «богиня» парковки

«Ну не было свободных парковочных мест, ну что ж здесь непонятного», - заметила Елена Дроханова.

Один из брянцев назвал хозяйку этой иномарки «богиней» парковки.

На снимке видно, что автоледи оставила свой транспорт прямо у «зебры».

16 февраля на проспекте Станке Димитрова в областном центре очевидцы запечатлели на фото «автохамку», перекрывшую своей иномаркой пешеходный переход.

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