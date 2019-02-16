Деревня Меркульево Брянского района оказалась отрезанной от цивилизации
16 февраля в соцсетях опубликовали видео нечищеной дороги в деревню Меркульево Брянского района, по которой местные жители не могут добраться к своим домам.
По словам автора записи, улицу Гагарина почистили от снега только наполовину. К домам не может подъехать никакой транспорт, в том числе скорая помощь.
«Тем самым местная администрация поставила под угрозу жизни пожилых людей (возраст которых составляет от 70 до 87 лет), живущих на данной улице. Устраните недостаток», - поделился Леонид Дробышевский.
По словам Светланы Дробышевской, камера не передала масштаб проблемы. Участок нечищеной дороги длиною в два километра с завалами в 1,5 метра – единственный транспортный подъезд к восьми домам.
«От этой «дороги» до каждого дома около 500 м, которые мы чистим сами, своими руками, лопатами. По поводу администрации, она в курсе, и получен ответ: «Трактор марки «Беларусь», который есть у поселения, справиться с этим участком дороги не может, не хватает выделяемого топлива. Грейдер, компании «Автодор» пару раз чистил в долг. Долг ещё не погашен, поэтому техника не поедет».
Фото - кадр видео.
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