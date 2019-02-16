В Белых Берегах дом остался без света из-за глыбы льда
17 февраля в поселке Белые Берега с крыши дома №14 на улице Ленина свалился огромный кусок наледи, сорвав электропровода, в итоге жильцы остались без света.
История произошла вечером. Глыба упала со стороны подъезда.
«Вызвали аварийную электросеть, приехали, сделали и сказали обращаться в ЖЭУ, чтобы не доводить до такого. Мы обращались до этого, но сбивали только со стороны Ленинской. Со стороны подъезда они, видимо, не считают нужным. То, что людям она на голову могла упасть, об этом никто не думает!» - рассказала Алина Моторина в одной из соцсетей
Упавшая сосулька проломила козырек над подъездом. И это еще не все, добавила автор поста, поскольку на очереди вторая, которая уже практически съехала с кровли. Самое страшное то, что под ней тропинка, где ходят люди.
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