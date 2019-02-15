В Брянске на Крахмалева мусор выбрасывают прямо из окон домов
Территория около дома №8 на улице Крахмалева областного центра скоро превратится в настоящую свалку – мусор лежит прямо под окнами здания, а также висит на ветках деревьев.
Фото, на котором запечатлены тряпки и пакеты на кустарниках и деревьях, опубликовал в соцсеть один из неравнодушных к теме экологии очевидец. Он утверждает, что жильцы верхних этажей выбрасывает мусор прямо с окон и балконов.
«На деревьях висят тряпки и пакеты. А чуть покультурнее несут все к забору Журавлей!» - поделился автор.
На втором снимке свидетель зафиксировал мусорку, которую создали эти же местные жители.
«Очевидно, что им сложно отнести мусор в свои контейнеры, потому что они не по дороге к остановке. А во двор другим людям запросто можно отнести», - добавил автор.
Брянец просит чиновников и представителей «Чистой планеты» обратить внимание на эту свалку и установить контейнеры.
«Установить бы на день там камеры и сделать портреты, хоть будем знать их в лицо», - написал автор.
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