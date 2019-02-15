Брянское троллейбусное предприятие погасило долг в 3 млн рублей за электроэнергию
Городской электротранспорт Брянска 18 февраля работает, как и раньше, в штатном режиме; все троллейбусы на маршруте согласно расписанию.
Об этом сообщили в МУП «Брянское троллейбусное управление» в связи с выходом в нескольких СМИ непроверенных сведений об отключении от подачи электроэнергии.
Специалисты предприятия пояснили, что при ежемесячном потреблении электроэнергии в размере более 7 миллионов рублей, текущая задолженность составила 2,8 млн руб. Эту сумму 13 февраля 2019 года подтвердило официальное уведомление ООО «Газпром энергосбыт Брянск», в котором энергетики говорят о необходимости произвести оплату до 21 февраля.
Как рассказала директор МУП «Брянское троллейбусное управление» Наталья Назарова, 18 февраля энергетикам перечислили платёж в размере трех миллионов рублей.
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