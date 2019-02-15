Брянцев 23 февраля приглашают на митинг ЛДПР

В День защитника Отечества региональные и местные отделения ЛДПР проведут митинги в Советском, Бежицком, Фокинском районах Брянска, Клинцах, Новозыбкове, Почепе, Локте и Трубчевске.

По словам организаторов, на акциях соберутся многочисленные активисты и сторонники ЛДПР, а также все неравнодушные граждане.

На площадках будет работать полевая кухня, где участники отведают гречневой каши с мясом и выпьют чаю.

В Советском районе организуют раздачу сухих армейских пайков трехразового питания. Обещают и творческую часть мероприятий с выступлением известных музыкальных коллективов.

Главный митинг в областном центре на площади Революции (перед цирком) начнется в час дня.

В Бежицком районе на площади перед ДК имени Медведева в два, в Фокинском перед ДК железнодорожников в двенадцать.

Начало акции в Новозыбкове на площади Октябрьской революции в одиннадцать часов.

В Клинцах на площади имени 50-летия Октября в три; поселке Локоть на площади Победы в два дня; в Трубчевске на Красноармейской площади в одиннадцать утра; в Почепе на Октябрьской площади в половине четвертого дня.

«Приходите с хорошим настроением, семьями, с друзьями и поддержите ЛДПР», - сообщили в партии.

Мероприятия проводятся в соответствии с действующим законодательством и согласованы с местными властями.