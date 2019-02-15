Брянцев 23 февраля приглашают на митинг ЛДПР
В День защитника Отечества региональные и местные отделения ЛДПР проведут митинги в Советском, Бежицком, Фокинском районах Брянска, Клинцах, Новозыбкове, Почепе, Локте и Трубчевске.
По словам организаторов, на акциях соберутся многочисленные активисты и сторонники ЛДПР, а также все неравнодушные граждане.
На площадках будет работать полевая кухня, где участники отведают гречневой каши с мясом и выпьют чаю.
В Советском районе организуют раздачу сухих армейских пайков трехразового питания. Обещают и творческую часть мероприятий с выступлением известных музыкальных коллективов.
Главный митинг в областном центре на площади Революции (перед цирком) начнется в час дня.
В Бежицком районе на площади перед ДК имени Медведева в два, в Фокинском перед ДК железнодорожников в двенадцать.
Начало акции в Новозыбкове на площади Октябрьской революции в одиннадцать часов.
В Клинцах на площади имени 50-летия Октября в три; поселке Локоть на площади Победы в два дня; в Трубчевске на Красноармейской площади в одиннадцать утра; в Почепе на Октябрьской площади в половине четвертого дня.
«Приходите с хорошим настроением, семьями, с друзьями и поддержите ЛДПР», - сообщили в партии.
Мероприятия проводятся в соответствии с действующим законодательством и согласованы с местными властями.
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