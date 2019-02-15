В Брянской области закрыты на карантин три школы и детсад

Количество заболевших разными видами гриппа и ОРВИ в Брянской области увеличивается, в связи с этим в регионе ввели ограничения в медицинских и детских образовательных учреждениях, организациях торговли, общественного питания, коммунальных предприятиях.

В Брянске уже отправили на карантин учеников школ №2 и 6.

Закрыто образовательное учреждение в Климовском районе. Не работает в связи с этим и детсад в Новозыбкове. Частично закрыли 23 группы в 15 детских дошкольных учреждениях.