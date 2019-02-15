В Брянской области свиным гриппом заболели 25 детей

Гагаринская полиция завела уголовное дело на 37-летнего местного жителя, который подозревается в краже.

ДТП с участием автомобилей «ВАЗ 2114» и Hyundai Santa Fe произошло на трассе Орел - Брянск – Смоленск в Рославльском районе 13 февраля, пострадал 9-летний ребенок.

51-летний мужчина получил ожоги во время возгорания, которое случилось 15 февраля в одной из квартир многоэтажки на улице Черняховского города Смоленск.

Ярцевская полиция завела уголовное дело на 31-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном сбыте запрещенных веществ.

Улица Николаева около дома №30 в областном центре превратилась в «веселые горки», об этом сообщили очевидцы в одной из соцсетей.

17 февраля в Ярцеве на улице Пугачева в жилом доме загорелась квартира, пострадал один человек.

С подозрением на ОРВИ было обследовано 870 человек.

Из 230 заболевших у 25 детей выявлен свиной грипп - А/H1N1/-114, у 18 детей гонконгский - А /H3N2/-116.

262 человека в Брянской области заболели разными видами гриппа и ОРВИ, из них 230 подхватили вирус гонконгского и свиного гриппа.

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