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В Брянской поликлинике №2 появились «пыточные орудия»

Опубликовано Сегодня, 15:24

Жительница Брянска на портале государственных медицинских услуг пожаловалась на невыносимые условия в поликлинике №2, расположенной в Володарском районе.

По словам заявительницы, в медучреждении на Пушкина 76 сэкономили на пациентах, поскольку поставили в холле железные сидения, на которых невозможно ожидать своей очереди. Если на них долго посидеть, можно получить  вдобавок еще одно заболевание к уже существующему.

«Это ж как надо не уважать и не ценить здоровье пациента, чтобы закупить подобные пыточные орудия!» - поделилась автор.

По утверждению дамы, в холод кресла становятся ледяными. По всей видимости, добавила гражданка, заведующий сэкономил бюджет, купив дешевые лавки.

Через некоторое время на портале появился ответ от зама главврача по поликлинической работе Натальи Стрижак. По ее словам, стулья на металлическом каркасе - норма.

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