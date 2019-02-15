В Жуковке заведующая аптекой «нажилась» на лекарствах

В Жуковском районе будут судить бывшую заваптекой, которая обвиняется в присвоении крупной суммы.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Согласно расследованию, заведующая аптекой распределяла медикаменты для реализации в фельдшерские аптечные пункты «Жуковской МБ», полученные деньги от продажи присваивала себе.

С января 2017 года по июнь 2018-го она похитила более 1 млн 600 тыс рублей, таким образом причинила ущерб предприятию «Брянскфармация».

Обвиняемая признала вину и возместила ущерб.

Ей грозит до 10 лет заключения.