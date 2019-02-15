Житель Суземки приговорен к сроку за незаконный сбыт оружия

Суд Суземского района назначил 49-летнему местному жителю наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года; мужчина обвиняется в незаконном сбыте, хранении и изготовлении оружия.

Все началось с того, что обвиняемый с помощью металлоискателя нашел в лесу части винтовки английского производства «Enfield» Р14, а также самозарядной винтовки Токарева СВТ-40, которые незаконно перевез и хранил у себя дома.

Позже он обнаружил самозарядную винтовку Токарева 1940 года, отремонтировал ее до пригодного для стрельбы состояния, а затем сбыл гражданину за 16 тыс рублей.

Приговор не вступил в законную силу.