В Брянске пропала 64-летняя женщина
Брянские добровольцы ПСО «Лиза Алерт» разыскивают 64-летнюю Валентину Сергеевну Капарчук, которая пропала 18 февраля 2019 года.
Информация об этом появилась на официальной странице отряда в соцсети. О женщине известно, что она нуждается в медицинской помощи по причине потери памяти.
Приметы: рост 160 см, телосложение полное, седые короткие волосы, голубые голубые.
Одежда: темно-бордовое болоньевое пальто, черные брюки, черные полуботинки и серая меховая шапка
«Если вы располагаете сведениями о пропавшей, звоните по телефону 89 065 959 375», - сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».
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