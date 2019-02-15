В Брянске пропала 64-летняя женщина

Брянские добровольцы ПСО «Лиза Алерт» разыскивают 64-летнюю Валентину Сергеевну Капарчук, которая пропала 18 февраля 2019 года.

Информация об этом появилась на официальной странице отряда в соцсети. О женщине известно, что она нуждается в медицинской помощи по причине потери памяти.

Приметы: рост 160 см, телосложение полное, седые короткие волосы, голубые голубые.

Одежда: темно-бордовое болоньевое пальто, черные брюки, черные полуботинки и серая меховая шапка

«Если вы располагаете сведениями о пропавшей, звоните по телефону 89 065 959 375», - сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

Напомним, в Брянской области ищут Николая Дударева.