В Брянске директора частной фирмы оштрафовали на 120 тыс рублей
Суд Брянского района признал директора ООО «Юго-западный торговый дом», не платившего своим подчиненным зарплату, виновным по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ и оштрафовал его на 120 тыс рублей.
Прокуратура района поддержала обвинение.
Приговор не вступил в законную силу.
История продолжалась с марта по сентябрь 2017 года. Руководитель упомянутой выше фирмы не платил зарплату пяти сотрудникам. Долг превысил 300 тыс рублей.
На момент приговора задолженность по заработной плате выплачена работникам организации частично.
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