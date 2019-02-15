В Брянске на Первомайском мосту ограничат движение
19 февраля в областном центре на Первомайском мосту будет временно ограничено движение транспорта.
Неудобства связаны с доставкой на объект шести балок для монтажа пролетов. В пресс-службе Брянской городской администрации предупредили, ограничение начнется после часа дня.
Все будет происходить в районе кольца по улице Ульянова и кольца по улице Флотской.
«Разгрузка одной балки производится в течение 30-35 минут», - объяснили в пресс-службе.
В промежутках между доставкой ограничительные знаки будут снимать, а движение — возобновлять.
Доставка балок планируется до 4 марта.
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