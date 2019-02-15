На улице Гомельской в Брянске появилось логово диких псов

Двор на улице Гомельской 57 облюбовала стая диких собак, по словам местных жителей, животные не дают спокойно жить, постоянно бросаются на прохожих.

Фото логова диких псов автор опубликовала в соцсети и прокомментировала:

«Фокинский район, улица Гомельская 57. Вот так живут собаки, и пройти опасно, сразу кидаются».

На снимке видно, что животные спокойно лежат под балконами на матрасах, которые им туда положили, по всей видимости, жильцы этого дома.

По словам брянцев, псы, запечатленные на фотографиях, похожи на породистых.

«Особенно та, что спит. А люди не думали, почему собаки себя ведут так? Их предали и бросили умирать, ты пару раз покорми, они тебя встречать радостно будут. Любая собака, если ты ей сделал добро, ответит тем же. Сколько подходил к таким псам, ни разу не укусили, а бегут гладиться. Научитесь любить животных, потом людей», - посоветовал автору Дмитрий Евстратов.