На улице Гомельской в Брянске появилось логово диких псов
Двор на улице Гомельской 57 облюбовала стая диких собак, по словам местных жителей, животные не дают спокойно жить, постоянно бросаются на прохожих.
Фото логова диких псов автор опубликовала в соцсети и прокомментировала:
«Фокинский район, улица Гомельская 57. Вот так живут собаки, и пройти опасно, сразу кидаются».
На снимке видно, что животные спокойно лежат под балконами на матрасах, которые им туда положили, по всей видимости, жильцы этого дома.
По словам брянцев, псы, запечатленные на фотографиях, похожи на породистых.
«Особенно та, что спит. А люди не думали, почему собаки себя ведут так? Их предали и бросили умирать, ты пару раз покорми, они тебя встречать радостно будут. Любая собака, если ты ей сделал добро, ответит тем же. Сколько подходил к таким псам, ни разу не укусили, а бегут гладиться. Научитесь любить животных, потом людей», - посоветовал автору Дмитрий Евстратов.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Стелы АЗС – рекламная конструкция или нет?!
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, относится ли табло с указанием наименования АЗС, видах оказываемых услуги, стоимости топлива к рекламе.
Единственная отечественная мобильная операционная система (МОС) получила новое русскоязычное название – «Аврора» (ранее Sailfish). Разработкой МОС занимаются ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», которые с 2018 года входят в Группу «Ростелеком».
В этом году в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники планируют провести ремонтные работы на участках общей протяженностью более 37 км путей. Меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» (входит в группу компаний ПАО «Россети») подвели итоги выполнения программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2018 год. Суммарный эффект от реализации мероприятий, предусмотренных документом, в прошлом году составил 3 234,36 тыс. кВт.ч.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.