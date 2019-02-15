В Дубровском районе через интернет продавали дипломы

Прокуратура Дубровского района провела мониторинг сети Интернет и обнаружила пять сайтов с информацией о продаже дипломов.

На этих ресурсах продавались документы о начальном профессиональном, высшем профессиональном и дополнительном образовании без прохождения обучения по программам.

«Сведения вводили в заблуждение потенциальных потребителей относительно возможности и доступности приобретения и использования дипломов об образовании за плату без обучения, тем самым побуждая граждан к совершению преступлений», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В суд направлено пять исков о признании этой информации, запрещенной к распространению в РФ.

В суде требования прокурора удовлетворили.