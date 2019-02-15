Директор школы Гордеевского района получил нагоняй от прокурора

Прокуратура Гордеевского района внесла представление на директора одной из местных школ, где нарушались права учеников.

Речь идет об отсутствии медицинского обслуживания школьников в 2019 году. По словам прокурора, который проводил проверку, в образовательном учреждении не было документов, свидетельствующих о медосмотрах. Заключенные же ранее договоры с больницей школа не продлила. Кроме того, в учреждении нет медработника, такой единицы не числится в штатном расписании.