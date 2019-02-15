В Брянской области пропал 39-летний Павел Сиряев

ПСО «Лиза Алерт» принимает участие в поиске пропавшего 39-летнего жителя Брянской области Павла Сиряева.

Мужчина ушел из дома 14 февраля и не вернулся. Может находиться в Сельцо, а также в Брянске.

Особые приметы: татуировка на левом предплечье.

Приметы: рост 180 см, худощавый, темно-русые с сединой волосы до плеч, собраны в узел, голубые глаза.

Одежда: темно-синяя куртка, черные брюки, темные войлочные ботинки, темно-синяя шапка с ярко-салатовой полоской.

«Просьба сообщить о пропавшем по тел: 8 (800) 700-54-52 или 112», - сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

Напомним, в Брянске ищут Николая Дударева.