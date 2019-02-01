В Советском районе нарушили права инвалида второй группы

Прокуратура Советского района обратилась в суд с иском на департамент здравоохранения области, который нарушил права местной жительницы – инвалида второй группы.

Как выяснилось, женщина страдает заболеванием сердца. Ей для ежедневного приема рекомендован дорогостоящий лекарственный препарат.

По закону, инвалиды 2 группы имеют право на бесплатное обеспечение всеми лекарственными средствами.

«Сочтя незаконным отказ Департамента здравоохранения Брянской области в бесплатном предоставлении рекомендованного лекарственного препарата, прокурор обратился в суд с иском в защиту прав заявительницы», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Советский районный суд Брянска требования прокурора удовлетворил.

Теперь женщину ежемесячно будут обеспечивать необходимым лекарственным препаратом.