В Советском районе нарушили права инвалида второй группы
Прокуратура Советского района обратилась в суд с иском на департамент здравоохранения области, который нарушил права местной жительницы – инвалида второй группы.
Как выяснилось, женщина страдает заболеванием сердца. Ей для ежедневного приема рекомендован дорогостоящий лекарственный препарат.
По закону, инвалиды 2 группы имеют право на бесплатное обеспечение всеми лекарственными средствами.
«Сочтя незаконным отказ Департамента здравоохранения Брянской области в бесплатном предоставлении рекомендованного лекарственного препарата, прокурор обратился в суд с иском в защиту прав заявительницы», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Советский районный суд Брянска требования прокурора удовлетворил.
Теперь женщину ежемесячно будут обеспечивать необходимым лекарственным препаратом.
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