В брянских магазинах продают мясо с «живым» бонусом

19 февраля жительница Брянска сфотографировала мясо в одном из местных супермаркетов, на снимке изображен кусок свинины и бегающее по нему усатое существо.

Усатое создание на мясе – таракан. Это свидетельствует про антисанитарию в магазине, уверена автор поста.

«Вот такой таракан бегает по мясу. В одном из гипермаркетов Брянска», - поделилась Татьяна Бахтина.

Некоторые пользователи сети говорят, что это мясо с «живым» бонусом в придачу.

Еще одни брянцы, ссылаясь на медиков, утверждают - тараканы являются опасными разносчиками инфекций, приводящих к таким заболеваниям, как дизентерия, гастроэнтерит, сальмонеллёз, менингит.

Напомним, в брянском магазине продают багеты с «живой приправой».