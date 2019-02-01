В Бежице в жилом доме бродячие создания «атаковали» подъезд

Подъезд жилого дома №26 на улице Дружба в Бежицком районе скоро превратится в логово для бездомных животных, об этом сообщила местная жительница Дарья Александрова.

По словам дамы, дикие псы ночуют в подъезде, от этого полная антисанитария.

«Утро 19.02.2019, время 5:10, выхожу на работу, а тут псы в подъезде ночуют, живут и делают свои дела, полная антисанитария. Ещё они находятся здесь и днём. В доме живут дети, мало ли что у этих собак на уме. Запускают их в подъезд бабушки. Как с этим бороться?» - пожаловалась, спросив совета у других пользователей Дарья Александрова.

Женщине посоветовали обратиться в ветслужбу, а также волонтерам, которые могут пристроить этих животных.

«Стать старшей по подъезду, обратиться в ветеринарную службу для бесплатной стерилизации и соответственно прививок собак. Обратиться к волонтёрам - возможно удастся их пристроить», - порекомендовала Юлия Черняк.