В Брянске в объектив попала дама со спущенными брюками

19 февраля в сети появилось видео, на котором запечатлена нетрезвая парочка; едва держащегося на ногах мужчину и полураздетую женщину активно обсудили жители Брянска.

Запись показывает, что у дамы, перебравшей со спиртным, упали штаны. Кавалер попытался помочь ей одеться, но такая затея потерпела неудачу, поскольку женщина не удержалась и упала.

Происходившее заметили мимо проходившие дети. Автор ролика так прокомментировал увиденное: «Дети идут и смотрят на это!».

Под постом пользователи сети пришли в негодование от ситуации, осудив нетрезвых молодых людей. Кроме этого, досталось и автору видео, который его опубликовал. Запись уже набрала 20 тыс просмотров.

«Будто бы дети телевизор не смотрят, там куда хуже показывают», - прокомментировала пользователь под ником Джулиана.

«У дамы порвалась резинка на штанах, ее кавалер всячески пытается ее поддержать морально и физически», - пошутил Александр Высокин.

Фото - кадр видео.