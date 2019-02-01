В Брянске в объектив попала дама со спущенными брюками
19 февраля в сети появилось видео, на котором запечатлена нетрезвая парочка; едва держащегося на ногах мужчину и полураздетую женщину активно обсудили жители Брянска.
Запись показывает, что у дамы, перебравшей со спиртным, упали штаны. Кавалер попытался помочь ей одеться, но такая затея потерпела неудачу, поскольку женщина не удержалась и упала.
Происходившее заметили мимо проходившие дети. Автор ролика так прокомментировал увиденное: «Дети идут и смотрят на это!».
Под постом пользователи сети пришли в негодование от ситуации, осудив нетрезвых молодых людей. Кроме этого, досталось и автору видео, который его опубликовал. Запись уже набрала 20 тыс просмотров.
«Будто бы дети телевизор не смотрят, там куда хуже показывают», - прокомментировала пользователь под ником Джулиана.
«У дамы порвалась резинка на штанах, ее кавалер всячески пытается ее поддержать морально и физически», - пошутил Александр Высокин.
Фото - кадр видео.
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