В Брянске в подъезде дома появился «кондиционер»

Жители дома №5 в переулке Горького города Брянска возмущены ситуацией, произошедшей в подъезде - в середине февраля появился «кондиционер».

На фотографии, опубликованной в соцсетях, видно, что под словом «кондиционер» на самом деле прячется проем без окна и рамы.

По словам автора поста, недавно в подъезде начали ремонт, сняли рамы, и на этом все завершилось.

«Вечер, 19 февраля, пер. Горького д. 5. Проводили ремонт в подъезде, демонтированы окна, и на этом работы сегодня закончены», - поделился автор.

«Май месяц же», - пошутил Николай Марченко.

«Подъездный кондиционер», - добавил Сергей Петрушин.

«Вот народ пошел. Нет бы взять номер телефона и позвонить тем, кто приходил делать окна и объяснить свое недовольство, а не ставить фото на всю страну», - прокомментировала Ольга Артемова.