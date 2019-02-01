В Унече парень уклонился от военной службы

Брянский следком завершил расследование уголовного дела 18-летнего местного жителя, который обвиняется в уклонение от призыва на военную службу.

История произошла осенью 2018 года. Молодой человек прошел медосмотр у военно-врачебной комиссии, где его признали годным для службы в армии с незначительными ограничениями.

20 декабря он прибыл в Брянский областной сборный пункт военного комиссариата. Через время он покинул сборный пункт и вернулся домой. Законных оснований для освобождения либо предоставления отсрочки от призыва на военную службу у него не было.

В ближайшее время уголовное дело передадут прокурору для утверждения обвинительного заключения.