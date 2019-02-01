Брянец, боясь лишиться смартфона, оплатил долги по штрафам
Судебные приставы Брянска заставили местного жителя оплатить долги по штрафам ГИБДД; мужчина погасил их, поскольку испугался остаться без смартфона.
Всего у гражданина был 21 штраф на сумму более 11 тыс рублей за нарушение правил дорожного движения. Сперва он постоянно игнорировал предупреждения от судебных приставов и избегал с ними встреч. Затем они арестовали счет неплательщика.
Получив сообщение об этом, должник сразу же пришел в отдел. Однако и там не хотел оплатить штрафы. В руках при этом у него был дорогой смартфон. В итоге исполнитель арестовал его гаджет. Испугавшись остаться без аппарата, мужчина уже на следующий день вернул долги. Мобильный телефон приставы тут же возвратили.
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