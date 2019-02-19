Председателя совета директоров «Брянскмебели» оштрафовали на миллион рублей за дачу взятки
Советский райсуд Брянска назначил наказание председателю совета директоров ОАО «Брянскмебель» в виде штрафа в размере одного миллиона рублей, мужчину обвиняют в даче взятки должностному лицу.
Как выяснила прокуратура, в ноябре 2017 года председатель совета директоров ОАО «Брянскмебель» передал сотруднику управления имущественных отношений Брянской области взятку в 100 тыс рублей за то, чтобы принадлежащее юридическому лицу здание не включали в перечень недвижимого имущества, в отношении которого налоговая база определяется как кадастровая стоимость.
По инициативе прокурора юридическое лицо, в интересах которого предлагалась взятка, также привлекли к ответственности. Мировой судья оштрафовал его на 500 тыс рублей по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
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