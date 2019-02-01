Жители Бежицы ополчились против директора школы

Дорога к школе №11 в Бежицком районе в течение суток превратилась сперва в каток, а потом огромную лужу; родители в соцсетях поделились тем, какие препятствия пришлось преодолевать их детям, чтобы добраться в учреждение.

На опубликованном фото видно, что около входа в школу прямо в лужу техперсонал кладет деревянные доски, чтобы ученики не промочили ноги и благополучно попали на занятия.

Подросток Дмитрий Кулумбегов говорит, 20 февраля здесь едва не разбил колено на льду, а сегодня чуть не «утонул».

Одна из родительниц Кристина Орлова обратилась - объясняет - по этой проблеме к директору школу, на что тот ответил, мол, в этой ситуации ничего страшного нет.

«Директор на замечание отвечает: «Лишь бы родителям пошуметь», - поделилась Кристина.

Некоторые брянцы уверены, если пожаловаться в профильные инстанции, то руководитель сразу наведет порядок.

«Директору по шапке, и луж не будет», - порекомендовала Вилена Григорьева.

А вот пользователь сети Михаил Кругликов не видит в этой ситуации ничего особенного и в насмешливой форме выражается насчет современных детей.

«Бедные дети! Лужу приходится преодолевать! Вот мы в своё время только по шёлковым красным дорожкам в школу ходили. Никто не ценит юное поколение!», - добавил Михаил Кругликов.