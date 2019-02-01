В Суземке на сайте продавали «хитрый» электросчетчик

Прокуратура Суземского района проверила сайты сети Интернет и выявила ресурс с информацией о продаже «хитрого» электросчетчика.

Суть «хитрости» заключалась в том, что к прибору прилагался пуль управления, который позволяет останавливать показания во избежание начисления платы.

«Распространение информации, за передачу которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, запрещается», - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокурор подал в суд с иск о признании этой информации запрещенной к распространению.

Требования прокурора удовлетворили. Когда решение вступит в силу, его направят в Роскомнадзор для включения сайта в Единый реестр доменных имен, которые позволяют идентифицировать сайты с запрещенными данными.