В Суземке на сайте продавали «хитрый» электросчетчик
Прокуратура Суземского района проверила сайты сети Интернет и выявила ресурс с информацией о продаже «хитрого» электросчетчика.
Суть «хитрости» заключалась в том, что к прибору прилагался пуль управления, который позволяет останавливать показания во избежание начисления платы.
«Распространение информации, за передачу которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, запрещается», - объяснили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокурор подал в суд с иск о признании этой информации запрещенной к распространению.
Требования прокурора удовлетворили. Когда решение вступит в силу, его направят в Роскомнадзор для включения сайта в Единый реестр доменных имен, которые позволяют идентифицировать сайты с запрещенными данными.
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