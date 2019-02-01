Брянского предпринимателя наказали за «выращивание» пырея на 40 тыс рублей

Владельца четырех земельных участков сельхозназначения в Дубровке мировой судья Советского района оштрафовал на 40 тыс рублей.

Все началось с того, что землю, принадлежащую брянцу, проверили сотрудники Россельхознадзора. Они выяснили, что владелец ее не использует, и 20 гектаров заросли пыреем, осотом и другими видами сорной травы и кустарниками.

Мужчине предъявили требование исправить ситуацию, однако и следующая ревизия показала, что участки находятся в упадке.

В итоге на хозяина завели административные дела по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ и направили их на рассмотрение мировому судье Советского района в участок №11.

Суд признал владельца виновным.

Собственнику неиспользуемых сельскохозяйственных земель выдали новые предписания.