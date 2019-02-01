В Брянске около четвертой больницы произошел обвал

21 февраля в областном центре недалеко от 4-й больницы упала крыша с остановки общественного транспорта, фото в сети опубликовали очевидцы.

Речь идет о прозрачном современном остановочном пункте голубого цвета, крыша которого сделана из пластика.

«На 4 больнице лежит остановка», - так прокомментировал случившееся один из очевидцев.

«Подумал сначала, что это какая-то модная хай-тек остановка», - поделился пользователь сети Александр Сергеевич.

Брянцев эта ситуация возмутила, и они подчеркнули, что такие одноразовые остановки, которые при первом же ветре обваливаются, лучше не создавать.

«Чтобы за деньги сделать второй, а после третий раз одноразовую ерунду - так и работаем везде - от заводов и фабрик до остановок, урн, поручней - пора бы привыкнуть», - заметил Валерий Набутов.