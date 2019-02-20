В Советском районе ограничат парковку транспорта

22 февраля в Советском районе по случаю проведения открытого общегородского смотра нарядов патрульно-постовой службы Брянского гарнизона полиции временно ограничат парковку и стоянку автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничение начнется в восемь утра и продолжится до шести вечера. Ограничение коснется таких адресов:

— по улице Софьи Перовской (на участке дороги от улицы Репина до Брянского государственного краеведческого музея);

— на площади Партизан (участок дороги от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской);

— по улице Репина (на участке дороги от улицы Красноармейской до улицы Софьи Перовской).