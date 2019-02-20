В центре Брянска образовалась мусорная «пирамида»

Территория около здания №35 на улице Ромашина превратилась в настоящую свалку, контейнер для мусора всегда переполненный, поэтому рядом с ним образовалась огромная гора отходов, соответствующее фото в сети опубликовал местный житель.

Мусорка, по словам брянца Сергея Валерьевича, находится рядом с магазином известной сети, это в двух минутах ходьбы от Площади Партизан, автовокзала и детского садика «Добрынюшка». Ранее, говорит мужчина, тут стояли контейнеры для мусора, затем их убрали.

«Местные жители стали все нести, как вы думаете куда? Конечно же, туда, где ближе. К величайшему сожалению, для магазина известной сети ближе всех оказался именно его мусорный контейнер. И теперь все, даже те сознательные граждане, которые выносят мусор в контейнер, который располагается на пересечении улиц Любезного и Софьи Перовской (всего 1 минута ходьбы от контейнера магазина), вынуждены в ежедневном режиме «наслаждаться» невероятной красотой вырастающей мусорной пирамиды и потрясающими, незабываемыми ароматами загнивающих отходов. Подчеркнуть хочется то, что в непосредственной близости располагается детский сад! Пока за окном зима, отходы разлагаются медленно. Что будет летом?», - поделился Сергей и добавил, обращаясь к жителям из близлежащих домов, что контейнер магазина рассчитан только для магазина, он не может принимать отходы в массовом масштабе.

«Проявите сознательность и прогуляйтесь немного до котельной по ул. Любезного или далее по Софьи Перовской, где и находится другой мусорный контейнер, предназначенный для выброса отходов», - посоветовал брянцам Сергей.

Напомним, в Брянске около одной из школ появилась мусорная достопримечательность.