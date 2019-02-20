В Унече суд взыскал с виновника ДТП более 100 тыс рублей

XVIII Российский инвестиционный форум (РИФ), проходивший 14-15 февраля в Сочи, в очередной раз открыл для Смоленщины ряд выгодных перспектив. В регионе планируется создать особую экономическую зону, открыть пятизвездочную гостиницу, построить спортивный картодром и др.

20 февраля в Смоленске на улице 8 Марта загорелся барак, в итоге погиб мужчина.

На днях в СМИ появилась новость о том, что в клинической больнице Смоленска скончалась женщина из-за ненадлежащего оказания ей медпомощи; следователи начали по этому факту проверку.

Сотрудники смоленского Россельхознадзора во время надзорных мероприятий обнаружили предприятие-«фантом» по производству молочной продукции.

Банк УРАЛСИБ запустил онлайн-чат поддержки для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь представители бизнеса могут задавать вопросы специалисту Банка в чате непосредственно в Интернет-банке для бизнеса «УРАЛСИБ бизнес-online».

Расходы на лечение последнего в размере более 100 тыс рублей полностью компенсировал Брянский территориальный Фонд обязательного медицинского страхования.

Мужчину признали виновным 1 августа 2018 года. Он совершил преступление по ч. 1 ст. 264 УК РФ, в результате которого потерпевший получил тяжелые травмы.

Суд Унечского района обязал виновника ДТП возместить деньги, которые были израсходованы на лечение пострадавшего.

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