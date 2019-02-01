В Климово восьмиклассник спас тонувшего ребенка
Ученик 8-го класса Климовской средней школы №2 Даниил Мельник спас младшего товарища, третьеклассника, едва не утонувшего на реке Ирпа.
Юный герой рассказал: возвращался домой из школы, вблизи водоема увидел бегающих троих малышей. Подойдя поближе, объяснил мальчик, посоветовал детворе не подходить к реке, а тем более не выходить на лед, поскольку он совсем тонкий, а глубина – до двух метров.
Дети не послушали старшего товарища. Отойдя на десять метров, Даниил увидел, что один из мальчиков вышел на лед и сразу же провалился по самую грудь, зацепившись руками за лед. Парень решение принял мгновенно – сразу бросился на помощь. Вспоминает – подбежал к берегу, лег на лед и подтянулся к тонувшему. Сразу вытащить не получилось, полынья была слишком узкая. Приложив усилия, подросток все же выдернул ребенка и оттолкнул его к берегу.
Сейчас с третьеклассником все в порядке, он жив и невредим.
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