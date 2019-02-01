В Климово восьмиклассник спас тонувшего ребенка

Ученик 8-го класса Климовской средней школы №2 Даниил Мельник спас младшего товарища, третьеклассника, едва не утонувшего на реке Ирпа.

Юный герой рассказал: возвращался домой из школы, вблизи водоема увидел бегающих троих малышей. Подойдя поближе, объяснил мальчик, посоветовал детворе не подходить к реке, а тем более не выходить на лед, поскольку он совсем тонкий, а глубина – до двух метров.

Дети не послушали старшего товарища. Отойдя на десять метров, Даниил увидел, что один из мальчиков вышел на лед и сразу же провалился по самую грудь, зацепившись руками за лед. Парень решение принял мгновенно – сразу бросился на помощь. Вспоминает – подбежал к берегу, лег на лед и подтянулся к тонувшему. Сразу вытащить не получилось, полынья была слишком узкая. Приложив усилия, подросток все же выдернул ребенка и оттолкнул его к берегу.

Сейчас с третьеклассником все в порядке, он жив и невредим.