Брянск вернул Литве 19 тонн наггетсов

Сотрудники Брянской таможни в Красногорском районе приостановили грузовики, в которых перевозились куриные наггетсы из Литвы.

Товар весом 19 тонн доставили в ООО «Четыре принципа» и предъявили сотрудникам Россельхознадзора для проведения контроля и принятия соответствующего решения.

Проведя проверку, специалисты выяснили, что по ветсертификату, выданному государственной профильной службой Литвы, наггетсы везли в Таджикистан.

Во время осмотра продукции оказалось, что температура в толще и внутри грузового отсека транспорта 0°С, хотя такой товар должен храниться при -18 °С.

«Номер транспорта, указанный в ветеринарном сертификате и международной накладной CMR № VP0045111 от 28.12.2018, не соответствовал фактическому номеру, а номер пломбы не совпадал с заявленным в сопроводительных документах», - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Наггетсы вернули отправителю в установленном порядке.