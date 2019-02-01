Двое брянцев не дошли до туалета и попали в соцсети

Внимательный очевидец зафиксировал на камеру телефона двоих брянцев на улице Флотской, не успевших дойти до туалета и совершивших естественные потребности организма прямо на остановке общественного транспорта; фото в сети уже бурно обсудили пользователи.

Большая часть жителей Брянска выразила недовольство по поводу воспитания этих двух молодых людей.

«Улица Флотская, возле пешеходного перехода. Совсем обнаглели!» - поделился автор снимка.

Некоторые брянцы защитили парней, обвинив в этой ситуации нехватку уборных в городе.

«Помимо шуток, я согласен, Флотская. Километр на километр – пустыня, что ещё делать, если очень надо?» - прокомментировал один из пользователей.

«А что, у нас везде биотуалеты есть? Вот что оставалось им делать?» - спросила Елена Курчашова.

«Данное поведение людей обусловлено тем, что в нашем городе нет общественных туалетов. Чтобы их понять, встаньте на их место: час ночи, вас прихватила нужда, до дома далеко, неважно, пешком вы или на машине, трезвый или пьяный, вот прижало, сам факт! Ваши действия?» - добавил Денис Дорофеев.