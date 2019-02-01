Двое брянцев не дошли до туалета и попали в соцсети
Внимательный очевидец зафиксировал на камеру телефона двоих брянцев на улице Флотской, не успевших дойти до туалета и совершивших естественные потребности организма прямо на остановке общественного транспорта; фото в сети уже бурно обсудили пользователи.
Большая часть жителей Брянска выразила недовольство по поводу воспитания этих двух молодых людей.
«Улица Флотская, возле пешеходного перехода. Совсем обнаглели!» - поделился автор снимка.
Некоторые брянцы защитили парней, обвинив в этой ситуации нехватку уборных в городе.
«Помимо шуток, я согласен, Флотская. Километр на километр – пустыня, что ещё делать, если очень надо?» - прокомментировал один из пользователей.
«А что, у нас везде биотуалеты есть? Вот что оставалось им делать?» - спросила Елена Курчашова.
«Данное поведение людей обусловлено тем, что в нашем городе нет общественных туалетов. Чтобы их понять, встаньте на их место: час ночи, вас прихватила нужда, до дома далеко, неважно, пешком вы или на машине, трезвый или пьяный, вот прижало, сам факт! Ваши действия?» - добавил Денис Дорофеев.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Стелы АЗС – рекламная конструкция или нет?!
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, относится ли табло с указанием наименования АЗС, видах оказываемых услуги, стоимости топлива к рекламе.
Единственная отечественная мобильная операционная система (МОС) получила новое русскоязычное название – «Аврора» (ранее Sailfish). Разработкой МОС занимаются ООО «Открытая мобильная платформа» и ООО «Вотрон», которые с 2018 года входят в Группу «Ростелеком».
В этом году в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники планируют провести ремонтные работы на участках общей протяженностью более 37 км путей. Меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги выполнения Программы реализации экологической политики за 2018 год. Плановые показатели документа выполнены в срок, на эти цели предприятие направило более 3,8 миллионов рублей.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.