В Брянске состоится митинг «Слава русским воинам»
23 февраля, в День защитника Отечества, в Брянске на площади Революции состоится праздничный митинг-концерт, который организует региональное отделение ЛДПР.
Придут активисты и сторонники ЛДПР, а также все неравнодушные граждане.
Программа, по словам организаторов, будет интересной, разнообразной и насыщенной. На площадке планируется полевая кухня, где горожане и гости отведают гречневой каши с мясом, согреются горячим чаем. Обещают выступление творческих коллективов.
Место проведения – перед цирком, начало в час дня.
Будет и раздача армейских сухих пайков для трехразового питания. Обладатели пригласительных билетов, которые на улицах города распространяют добровольцы, бесплатно получат зарядные устройства для гаджетов - Power Bank от ЛДПР.
Митинги-концерты в честь Дня защитника Отечества с концертом и полевой кухней пройдут в Бежицком и Фокинском районах Брянска.
На площади перед ДК имени Д. Медведева праздник стартует в два часа дня. Массовая акция в Фокинском районе возле ДК железнодорожников - в 12:00.
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