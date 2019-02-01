В Брянске состоится митинг «Слава русским воинам»

23 февраля, в День защитника Отечества, в Брянске на площади Революции состоится праздничный митинг-концерт, который организует региональное отделение ЛДПР.

Придут активисты и сторонники ЛДПР, а также все неравнодушные граждане.

Программа, по словам организаторов, будет интересной, разнообразной и насыщенной. На площадке планируется полевая кухня, где горожане и гости отведают гречневой каши с мясом, согреются горячим чаем. Обещают выступление творческих коллективов.

Место проведения – перед цирком, начало в час дня.

Будет и раздача армейских сухих пайков для трехразового питания. Обладатели пригласительных билетов, которые на улицах города распространяют добровольцы, бесплатно получат зарядные устройства для гаджетов - Power Bank от ЛДПР.

Митинги-концерты в честь Дня защитника Отечества с концертом и полевой кухней пройдут в Бежицком и Фокинском районах Брянска.

На площади перед ДК имени Д. Медведева праздник стартует в два часа дня. Массовая акция в Фокинском районе возле ДК железнодорожников - в 12:00.