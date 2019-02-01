В Климово «загрустил» светофор

Сильный ветер, который поднялся в Климово Брянской области 21 февраля, переломал светофор вместе с двумя дорожными знаками, фотография случившегося уже в сети.

История произошла около местного магазина. На снимке видно, что аппарат согнулся, а часть его упала на дорогу. На этом столбе были прикреплены знаки «Пешеходный переход» и «Главная дорога».

«Это кто и как? Перекресток у магазина», - прокомментировал автор фото.

Брянцы сделали вывод, что в этой ситуации виноват сильный ветер.

«Ветер мощный, а железо гнилое», - пояснил Олег Смирнов.

«Когда загрустил изо всех сил», - в шутливой форме заметил Александр Шалудкин.

Напомним, 21 февраля около четвертой больницы произошел обвал.