В Жирятинском районе наказали чиновников двух сельских поселений
Главам администраций Воробейнского и Морачевского сельских поселений прокуратура Жирятинского района внесла представления, причина – нарушение закона в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Как выяснил прокурор, чиновники указанных администраций не приняли предусмотренные законом меры организационного и практического характера, которые направлены на регистрацию права собственности 15-ти автомобильных дорог.
«Изложенное препятствует осуществлению государственного контроля за эксплуатацией и техническим состоянием указанных дорог», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
После проверки нарушения не были устранены. Тогда прокурор обратился в суд.
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