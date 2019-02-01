В Жирятинском районе наказали чиновников двух сельских поселений

Сотрудники смоленского Россельхознадзора во время надзорных мероприятий обнаружили предприятие-«фантом» по производству молочной продукции.

Банк УРАЛСИБ запустил онлайн-чат поддержки для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь представители бизнеса могут задавать вопросы специалисту Банка в чате непосредственно в Интернет-банке для бизнеса «УРАЛСИБ бизнес-online».

Бывшая жена добивается справедливости в Никулинском суде Москвы. Рассмотрение иска Ирины Грудининой о разделе совместно нажитого имущества с бывшим супругом, экс-кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым, в очередной раз перенесено - суд не может установить полный список активов «клубничного короля», говорят адвокаты.

Смоленская полиция возбудила уголовное дело в связи с фиктивной постановкой на учет троих граждан.

После проверки нарушения не были устранены. Тогда прокурор обратился в суд.

«Изложенное препятствует осуществлению государственного контроля за эксплуатацией и техническим состоянием указанных дорог», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как выяснил прокурор, чиновники указанных администраций не приняли предусмотренные законом меры организационного и практического характера, которые направлены на регистрацию права собственности 15-ти автомобильных дорог.

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