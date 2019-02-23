В Брянском магазине продавали апельсины с «грибами»
В одном из магазинов Фокинского района продают гнилые апельсины, об этом 24 февраля сообщила местная жительница в соцсети.
На опубликованном автором фото видно, что фрукты, расфасованные в сетку, покрыты плесневыми грибами.
По словам пользователей, подобной картиной в брянских магазинах никого не удивишь, такое встречается практически каждый день. Автору порекомендовали обратиться с проблемой в профильную службу.
«Вот такие апельсины продают в Фокинке», - поделилась Ульяна Смольянинова
«Фото стоит отправлять в санэпидемку. И пусть накажут», - посоветовал Александр Ткачев
«В Фокинке - это где, в каждом магазине? Или мне нужно искать, где это фото было сделало?», - спросил один из пользователй.
«Дикси, на этикетке написано же», – подсказал Илья.
«С этими фото надо к руководству магазина! Или в Роспотребнадзор», - заметила Марина.
Напомним, в брянском магазине продают сахар с мышиным пометом.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Стелы АЗС – рекламная конструкция или нет?!
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, относится ли табло с указанием наименования АЗС, видах оказываемых услуги, стоимости топлива к рекламе.
Компания «Ростелеком» сообщает, что созданный ей системный проект типового решения по информационной безопасности при работе с биометрией был согласован Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Использование типового решения позволит банкам снизить расходы на обеспечение информационной безопасности при работе с Единой биометрической системой и сократить время выполнения требований.
В этом году в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники планируют провести ремонтные работы на участках общей протяженностью более 37 км путей. Меры направлены на обеспечение безопасности и надежности перевозок.
В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню защитников Отечества, в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» состоялся турнир по бильярду. В нем приняли участие более 50 работников энергопредприятия. В мастерстве игры в русский бильярд соревновались преимущественно мужчины.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Общественная организация предпринимателей «Опора России» на брянской земле становится всЁ более весомой силой.