В Брянском магазине продавали апельсины с «грибами»

В одном из магазинов Фокинского района продают гнилые апельсины, об этом 24 февраля сообщила местная жительница в соцсети.

На опубликованном автором фото видно, что фрукты, расфасованные в сетку, покрыты плесневыми грибами.

По словам пользователей, подобной картиной в брянских магазинах никого не удивишь, такое встречается практически каждый день. Автору порекомендовали обратиться с проблемой в профильную службу.

«Вот такие апельсины продают в Фокинке», - поделилась Ульяна Смольянинова

«Фото стоит отправлять в санэпидемку. И пусть накажут», - посоветовал Александр Ткачев

«В Фокинке - это где, в каждом магазине? Или мне нужно искать, где это фото было сделало?», - спросил один из пользователй.

«Дикси, на этикетке написано же», – подсказал Илья.

«С этими фото надо к руководству магазина! Или в Роспотребнадзор», - заметила Марина.

Напомним, в брянском магазине продают сахар с мышиным пометом.