В Брянской области за 2018 год предприятия задолжали подчиненным свыше 103 млн рублей

Органы предварительного расследования Брянской области в 2018 году занимались 32 уголовными делами по невыплате зарплаты, в том числе 10 по материалам прокурорских проверок; сумма погашенной задолженности была более 103 млн рублей.

В интересах граждан в суд направили 1206 заявлений на сумму – 33781 тыс рублей. Рассмотрели и удовлетворили 1121 заявление на сумму – 31227 тыс рублей.

Всего в 2018 году прокуроры провели 348 профильных проверок.

По официальным данным, на 1 февраля 2019 года первое предприятие, поднадзорное прокуратуре региона, задолжало 104 работникам 3,3 млн рублей. Речь идет о ООО «АвандКапитал»), которое является банкротом.

Благодаря мерам прокурора Брянского района погашена задолженность по зарплате в 4,1 млн рублей перед 48 работниками ООО «ЭкоФрио». Кроме этого, 3,3 млн рублей вернули 64 работникам в компании ООО «Снежка-Бетово», 3 млн рублей отдали 74 работникам фирмы ООО «Снежка-Новоселки», 1 млн рублей выплатили 12 работникам ООО «Диал-Компонент».