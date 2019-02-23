В Брянске отметили День защитника Отечества с ЛДПР
23 февраля, в День защитника Отечества, митинги-концерты, организованные региональным отделением ЛДПР, прошли по всей Брянской области.
В Трубчевске и Новозыбкове торжественная акция началась в одиннадцать часов утра. Праздник посетили около трехсот горожан. Был концерт с выступлением вокально-танцевальных коллективов, а также полевая кухня, где каждый мог отведать солдатской каши и получить армейский паек.
В Новозыбкове митинг и полевая кухня по поводу 23 февраля собрали около двухсот местных жителей, активистов и сторонников ЛДПР. Участников поздравили координаторы городского и районного отделений партии Владимир Непша и Дмитрий Шевцов.
Во время мероприятия новым членам ЛДПР вручили партийные билеты. Подобные церемонии прошли и на других митинг-концертах в Брянске, Клинцах, Локте, Почепе.
В полдень праздничную эстафету принял Фокинский район, где на площади перед ДК железнодорожников всех поздравили депутат Брянского горсовета, лидер фракции ЛДПР, председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Мухтар Бадырханов и заместитель председателя Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Дмитрий Бобков.
Жители Фокинки наслаждались выступлением ансамбля казачьей песни, угощались солдатской кашей и пили чай.
В развернутых на площади палатках мужчинам раздавали сухие пайки, зарядные устройства для мобильных телефонов, газеты и сувениры.
В час дня стартовало главное торжество на площади Революции, где собрались около полутысячи человек: студенты брянских вузов и техникумов, активисты молодежного крыла ЛДПР.
Заместитель координатора Брянского регионального отделения ЛДПР Денис Семенов в своем выступлении заявил о таком приоритете государственной политики как необходимости защищать интересы военнослужащих и их семей.
Наиболее массовый митинг-концерт прошел в Бежицком районе. Он начался в два часа дня, собрал около тысячи человек. Полевая кухня, газеты от ЛДПР, сувениры, армейские пайки и зарядные устройства для гаджетов – все это организовали перед Дворцом культуры имени Д. Медведева.
В финале мероприятия состоялся большой праздничный концерт при содействии первого заместителя Брянского регионального отделения ЛДПР, депутата Брянской областной Думы Сергея Антошина совместно с районными властями. На сцене Дворца культуры, зрительный зал которого не смог вместить всех желающих, выступили популярные творческие коллективы Бежицы.
В Клинцах митинг прошел на площади 50-летия Октября. Горожан поздравили координаторы ЛДПР по городу Клинцы Владимир Мефед и по Клинцовскому району Виктор Соломенник. После официальной части - праздничный концерт. Неотъемлемым атрибутом праздника стала полевая кухня. Виновники торжества получили армейские сухие пайки. Среди почетных гостей праздника был участник штурма Берлина П.Г. Степанов.
В поселке Локоть Брасовского района активисты ЛДПР праздновали День защитника Отечества вместе с земляками на площади Победы. На митинг пришли около двухсот человек, все они отведали солдатской гречневой каши, получили различные подарки и сувениры.
Праздничная эстафета завершилась Почепе во второй половине дня. На Октябрьскую площадь пришли около 250 человек. Как горячие пирожки разлетались армейские сухпайки, экземпляры многотиражной газеты «ЛДПР в Брянской области» и канцелярские принадлежности. Каша, горячий чай, выступление местных артистов - жители Почепа получили отличный подарок в День защитника Отечества.
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