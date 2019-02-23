В Унече около школ детей подстерегает опасность на дорогах

Прокуратура Унечского района направила в суд иски на местную администрацию, которая нарушила закон о дорожной деятельности и безопасности движения около образовательных организаций.

Как показала проверка, пешеходные переходы, расположенные на дорогах, проходящих вдоль школ № 1, 2, 4, 5 Унечи, не имеют светофоров типа Т-7.

Унечский районный суд обязал местную администрацию установить пешеходные переходы.

Фактическое исполнение решений суда будет проконтролировано.