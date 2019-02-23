В Брянске на одной площадке соберутся «пушистики»

Банк УРАЛСИБ запустил онлайн-чат поддержки для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь представители бизнеса могут задавать вопросы специалисту Банка в чате непосредственно в Интернет-банке для бизнеса «УРАЛСИБ бизнес-online».

Бывшая жена добивается справедливости в Никулинском суде Москвы. Рассмотрение иска Ирины Грудининой о разделе совместно нажитого имущества с бывшим супругом, экс-кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым, в очередной раз перенесено - суд не может установить полный список активов «клубничного короля», говорят адвокаты.

Смоленская полиция возбудила уголовное дело в связи с фиктивной постановкой на учет троих граждан.

В Смоленске собеседование на пост мэра прошли четыре кандидата.

25 февраля в Вязьме на улице Юбилейной случился пожар в жилой доме, погиб мужчина.

«Ждём вас по адресу: улица Романа Брянского, 2/1. С 1 по 3 марта с двенадцати до шести часов вечера», - сообщили на официальной странице приюта для животных «Второй шанс».

На одной площадке, по словам организаторов, соберутся «пушистики» разных пород. Все животные привиты и имеют ветпаспорт.

Брянцы 1 марта 2019 года смогут посетить выставку-ярмарку кошек, которая пройдет в Ветеринарной клинике Васильевой.

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