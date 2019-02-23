В Брянске на одной площадке соберутся «пушистики»
Брянцы 1 марта 2019 года смогут посетить выставку-ярмарку кошек, которая пройдет в Ветеринарной клинике Васильевой.
На одной площадке, по словам организаторов, соберутся «пушистики» разных пород. Все животные привиты и имеют ветпаспорт.
«Ждём вас по адресу: улица Романа Брянского, 2/1. С 1 по 3 марта с двенадцати до шести часов вечера», - сообщили на официальной странице приюта для животных «Второй шанс».
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