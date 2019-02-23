В брянском следкоме запустили телефонную линию о приеме сообщений о давлении на бизнес

В Брянской области, как и во всех регионах России, начала работу телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес, соответствующее поручение своим коллегам на местах дал Председатель СУ РФ.

О случаях давления на бизнес можно сообщить по 8(495)986-78-18, который работает круглосуточно.

Кроме этого, есть запись на личный прием к Председателю СК России. Принятые сообщения передают в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования.

«В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области сообщения о давлении на бизнес будут приниматься по номеру телефона 8(4832) 62-01-84», - сообщили в пресс-службе следкома.