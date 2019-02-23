В центре Брянска выросла гора мусора

25 февраля жители Брянска опубликовали в соцсетях фотографию очередной свалки в центре города, которая образовалась в течение нескольких дней.

На фото видно, что мусорка расположена около стройки, поскольку на заднем плане можно заметить подъемный кран. Из бытовых отходов, которые не поместились в контейнер-лодку, образовалась огромная гора.

«Чистая планета, центр Брянска, такие цены на мусор выставили, а вывозить не хотите», - пожаловался анонимный автор.

Алексей Прошин посоветовал автору обратиться в прокуратуру.

«Ну, как всегда, здесь поговорим, и больше ничего, а надо просто обратиться в прокуратуру, чтобы провели проверку», - порекомендовал Алексей.

«У нас в Бежице квитанция на мусор уже подорожала», - добавил Максим Подлипенко.

«К примеру, 89 р с человека - в нашем доме, среднее 500 чел - 45000 р с дома, таких рядом три дома на одну мусорку, убирают два раза в неделю - 134 000 р за месяц», - прокооментировал Андрей Белоусов.

По словам Дарьи Васильевой, в других регионах страны ситуация в «мусорном» вопросе еще хуже, об это свидетельствуют митинги, которые, к примеру, прошли в Северодвинске.

«Только что закончился антимусорный митинг в Северодвинске. Навскидку — 12–15 тысяч человек», - поделилась Дарья.

Напомним, в центре Брянска появилась мусорная пирамида.