Брянские ревизоры «оккупировали» рынки

Банк УРАЛСИБ запустил онлайн-чат поддержки для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь представители бизнеса могут задавать вопросы специалисту Банка в чате непосредственно в Интернет-банке для бизнеса «УРАЛСИБ бизнес-online».

Бывшая жена добивается справедливости в Никулинском суде Москвы. Рассмотрение иска Ирины Грудининой о разделе совместно нажитого имущества с бывшим супругом, экс-кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым, в очередной раз перенесено - суд не может установить полный список активов «клубничного короля», говорят адвокаты.

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